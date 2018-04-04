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Son Dakika: Erdoğan-Ruhani görüşmesi başladı!

Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya-İran Zirvesi için Türkiye’ye gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi Cumhurbaşkanlığı si'nde karşıladı.

Giriş Tarihi: 4.4.2018 10:52 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 11:04
Son Dakika: Erdoğan-Ruhani görüşmesi başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yi protokol kapısında karşıladığı tören basına kapalı gerçekleşti. Konuk Cumhurbaşkanı Ruhani, önce Erdoğan ile ardından da Putin ile baş başa görüşme gerçekleştirecek.

Liderler daha sonra Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde bir araya gelerek, Suriye'de ateşkesin sağlanması ve normalleşme sürecini kapsamlı bir şekilde masaya yatıracak. Zirve sonrası çalışma yemeğinin ardından liderler ortak basın toplantısı için gazetecilerin karşısına çıkacak.

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Son Dakika: Erdoğan-Ruhani görüşmesi başladı!
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