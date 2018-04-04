Medreseyi havadan vurdular: 100 ölü

Afganistan Hava Kuvvetleri'nin önceki gün ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde düzenlediği hava saldırısında 100 kişi öldü. Hava kuvvetlerine ait uçağın, ilçedeki medreseyi bombalaması sonucu ölenlerin arasında çok sayıda sivilin de bulunduğu aktarıldı. Hafızlığı bitirenler için yapılan mezuniyet törenini hedef alan saldırıda 50 kişi de yaralandı. Törene Taliban örgütü liderlerinin de katıldığına işaret eden Afgan yetkililer ise, ölenler arasında örgütün önde gelen isimlerinin de bulunduğunu vurguladı.

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