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Yüzlerce den oluşan ‘kozmik göz’

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Giriş Tarihi: 4.4.2018
Yüzlerce galaksiden oluşan ‘kozmik göz’
Bilim insanları uzayda, yüzlerce nin birleşerek oluşturduğu göz şeklinde çok ilginç bir görüntü yakaladı. Uzmanların "kozmik göz" adını verdiği görüntünün iris kısmını oluşturan galaksiler yerçekimsel alanlarla deforme olmuş bir ışıkla aydınlanıyor. Gözün merkezinde görülen yer ise "SDSSJ0146-0929" isimli galaksi. Bu kozmik yapının gözbebeğinden çıkan yerçekimi kuvveti ise bu yıldız grubundan çıkan ışığı deforme edecek kadar çok büyük. Gök bilimciler bu galaksinin incelenmesi ile evrenin geçmişi hakkında bilgi edinilebileceğini düşünüyor.
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Yüzlerce galaksiden oluşan ‘kozmik göz’
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