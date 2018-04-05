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ABD'de savaş uçağı düştü

ABD yetkilileri, eğitim uçuşu yapan bir savaş uçağının, Nevada yakınlarında düştüğünü, pilotun durumunun şimdilik belli olmadığını açıkladı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 08:23 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 08:24
ABD'de savaş uçağı düştü
Amerikan medyasında yer alan haberler göre, 'ne bağlı jet Çarşamba günü 'ın yakınındaki Nellis Hava Kuvvetleri Üssünde düştü.Olay yerine acil müdahale ekiplerinin gönderildiği belirtilirken, pilot yada pilotların durumuna ilişkin bir bilgi verilmedi.
California eyaletinin Meksika sınırındaki tatbikatları sırasında Salı günü 4 deniz piyadesini taşıyan CH-53E helikopteri düşmüş, helikopterdeki mürettebattan kurtulan olmamıştı.
Yine Salı günü, ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait AV-88 Harrier tipi bir savaş uçağı Doğu Afrika ülkelerinden Cibuti'de eğitim uçuşu sırasında düşmüş, fırlatma koltuğu ile uçaktan atlayan pilotun durumunu iyi olduğu belirtilmişti.
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ABD'de savaş uçağı düştü
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