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'da süresi uzatıldı

Yeni kararnameyle, 'da erkeklerde 1 yıla çıkarıldı, kadınlara da gönüllü askerlik yapma imkanı tanındı.

Giriş Tarihi: 5.4.2018 09:43
Katar'da zorunlu askerlik süresi uzatıldı

Emiri Temim bin Hamed Al Sani, süresini 1 yıla çıkaran ve kadınların da gönüllü askerlik yapmasına imkan tanıyan kararnameyi imzaladı.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, yeni kararnameyle 18-35 yaşlarındaki erkeklerin ve üniversite mezunlarının zorunlu askerlik süresi 1 yıla çıkarıldı.

Kararname, 18 yaşına giren kadınların da gönüllü olmaları durumunda askerlik yapmasına olanak tanıyor.

Yeni kararnameyle askerlik görevinden kaçanların 1 ay ila 1 yıl hapis veya 13 bin 700 dolar ila 82 bin 400 dolar arasında değişen para cezasına çarptırılması öngörülüyor.

Katar'da zorunlu askerlik uygulaması Mart 2014'te çıkarılan yasayla yürürlüğe girmişti. Eski yasaya göre 18-35 yaşlarındaki üniversite mezunu erkekler 3 ay, üniversite mezunu olmayanlar 4 ay zorunlu askerlik yapıyordu.

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Katar'da zorunlu askerlik süresi uzatıldı
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