Tüp bebek tedavisi yapan doktor babası çıktı

ABD vatandaşı Kelli Rowlette, tüp bebek tedavisini yapan emekli jinekoloğun babası olduğunu ortaya koyan DNA testi üzerine doktora dava açtı ABD'de bir kadın, 36 yıl önce tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelmesini sağlayan doktorun, babası olduğunun ortaya çıkması üzerine emekli jinekoloğa sahtekarlık suçlamasıyla dava açtı.

DNA'SI BABASI İLE UYUŞMAYINCA...

BBC'nin haberine göre, DNA örneğini soy araştırması sitesine gönderen Kelli Rowlette, sonuçların babasıyla uyuşmadığı gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. İlk etapta testin hatalı olduğunu düşünen Rowlette, DNA'sının kendisini tüp bebek tedavisiyle dünyaya getiren doktor Gerald Mortimer'inkiyle eşleştiğini keşfetti.

SUNİ DÖLLENME TEDAVİSİNE BAŞVURMUŞLARDI

Rowlette, emekli jinekoloktan sahtekarlık ve sözleşmeye uymamak suçlamasıyla davacı oldu. Kelli Rowlette'in 1980'lerin başında Wyoming sınırında Idaho Falls'ta yaşayan ebeveynleri Sally Ashby ve Howard Fowler'ın anne-baba olabilmek için suni döllenme tedavisine başvurduğu belirtildi. Haberde, çiftin belirli fiziksel özelliklere sahip bir üniversite öğrencisi olmasını tercih ettiği bağışçıdan alınacak spermlerle tedavi görmesi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

DOKTOR GİZLİCE KENDİ SPERMİNİ KULLANDI

Mahkeme kayıtlarında, doktor Mortimer'in üç ay içinde gizlice kendi spermlerini kullanarak anne Sally Ashby'yi hamile bıraktığı iddia ediliyor.