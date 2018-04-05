Venezuela'da ekonomik kriz 12 bin öğrenciye üniversite bıraktırdı

233 yıllık üniversitede eğitim alan 52 bin öğrencinin 12 bini ekonomik sebeplerle okuldan ayrıldı

Venezuela'nın köklü üniversitelerinden Los Andes Üniversitesi (ULA) Rektörü Mario Bonucci, son birkaç ayda 52 bin öğrenciden 12 bininin ekonomik nedenlerle okulu bıraktığını açıkladı.

Venezuela'daki La Nacion gazetesine konuşan Bonucci, geçen hafta 233. yıl dönümünü kutlayan ULA'nın 12 bin öğrencisinin kayıt yenileme dönemi olan 2017'nin sonuyla 2018'in başı itibarıyla okulu bıraktığını ifade etti.

BİR İŞTE ÇALIŞMAK İÇİN OKULLARINI UZATIYOR VEYA BIRAKIYORLAR

Rektör Bonucci, okulu geç bitirecek olmasına rağmen yaklaşık 6 bin öğrencinin de bir işte çalışabilmek için sadece bir veya iki ders aldığını söyledi.

Ülkenin en eski ikinci üniversitesi olarak bilinen ULA'nın zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Bonucci, "Diş hekimliği ve tıp gibi alanlara göre hukuk ve muhasebe gibi bölümleri bırakan öğrenci sayısı daha fazla." dedi.

OKULU BIRAKAN ÖĞRENCİLER ÜLKEYİ TERK EDİYOR

Okulu bırakan öğrencilerin genellikle ülkeyi terk etmek için bunu yaptığını, mezuniyeti yakın olanların ise diploma almayı beklediğini kaydeden Bonucci, diplomanın göç başvurusunu kolaylaştırdığını ifade etti.

ÖĞRETİM ÜYELERİ DE OKULLARDAN AYRILIYOR

Öğrenciler gibi öğretim görevlilerinin de üniversiteden ayrılmaya başladığını söyleyen Bonucci, "Maddi yetersizlik nedeniyle doktorası olan tecrübeli eğitmenler ayrılıyor." diye konuştu.

Ekonomik krizle mücadele eden petrol zengini Venezuela'da halk, ilaç ve temel gıda ürünlerini temin edemiyor. Nakit sıkıntısının yaşandığı ülkede hükümet, 2015'ten bu yana enflasyon oranını açıklamıyor. Venezuela muhalefeti, ülkede 2017'de enflasyonun yüzde 2 bin 600 olduğunu savunuyor.