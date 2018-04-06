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yandaşları saldırdı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018
PKK yandaşları saldırdı
'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi binası, terör örgütü / yandaşlarının saldırısına uğradı. Konseyin birçok kuruluşunun çalışmalarını sürdürdüğü, 600'e yakın kişinin bulunduğu Agora binasına zorla giren terör örgütü yandaşları polisle çatışarak binaya zarar verdi. Yaklaşık 30 kişilik saldırgan grubun camlarını da kırıkları binaya terör örgütü elebaşı 'ın serbest bırakılması yönünde bir döviz astıkları belirtildi. Çevredeki Fransız polisinin gruba geç müdahale ettiği ileri sürüldü.
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PKK yandaşları saldırdı
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