PKK yandaşları saldırdı

Fransa
'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi binası, terör örgütü PYD
/ PKK
yandaşlarının saldırısına uğradı. Konseyin birçok kuruluşunun çalışmalarını sürdürdüğü, 600'e yakın kişinin bulunduğu Agora binasına zorla giren terör örgütü yandaşları polisle çatışarak binaya zarar verdi. Yaklaşık 30 kişilik saldırgan grubun camlarını da kırıkları binaya terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan
'ın serbest bırakılması yönünde bir döviz astıkları belirtildi. Çevredeki Fransız polisinin gruba geç müdahale ettiği ileri sürüldü.