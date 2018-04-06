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Son dakika: Putin, 11 generali görevden aldı

Devlet Başkanı , iç güvenlik ile ilgili farklı kurumlardan 11 generali görevinden aldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 23:58 Güncelleme Tarihi: 7.4.2018 00:17
Son dakika: Putin, 11 generali görevden aldı

Devlet Yasal Bilgi Sistemi internet sayfasında yayınlanan karara göre Putin, İçişleri Bakanlığından 4, Soruşturma Komitesinden 5, Federal Cezaevi Servisinden 1 ve Bakanlığından 1 olmak üzere toplam 11 generalin görevine son verdi.

Ayrıca karar gereği, 'nın farklı bölgelerinde İçişleri Bakanlığı, Olağanüstü Haller Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi mensubu 11 yönetici subay da görevden alındı.

Bir süre önce Rusya'nın Kemerovo şehrinde bir 'de çıkan da çoğunluğu çocuk olmak üzere 64 kişi hayatını kaybetmişti. Rus lider Putin, yangının sebebini "ihmalkarlık' ve 'sorumsuzluk" olarak nitelendirmişti.

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Son dakika: Putin, 11 generali görevden aldı
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