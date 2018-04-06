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Terör destekçileriyle kavga eden iki Türk’e hapis cezası

Ragıp SOYLU
RAGIP SOYLU Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen yılki Washington ziyareti sırasında terör örgütü 'nın kolu destekçileriyle kavga eden iki Türk asıllı Amerikan vatandaşına 12 ay 1 gün hapis ve 100'er dolar para cezası verildi. Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım adlı Türk vatandaşları, 16 Mayıs'ta Türk Büyükelçiliği Konutu önünde karıştıkları kavga dolayısıyla 14 Haziran'da tutuklanmışlardı. Washington Yüksek Mahkemesi Hakimi Marisa Demeo, Yıldırım ve Narin'in hapiste kaldığı süreyi verilen cezadan düşürdü ve iki ay da indirim yaparak 10 gün içinde serbest kalabileceklerine hükmetti. Yıldırım ve Narin'e aynı zamanda 3 yıl denetimli serbestlik uygulanacak.

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Terör destekçileriyle kavga eden iki Türk’e hapis cezası
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