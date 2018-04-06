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, 6 ay içinde çekilmek istiyor’

Giriş Tarihi: 6.4.2018
‘Trump, 6 ay içinde çekilmek istiyor’

Başkanı Donald 'ın, kasım ayında ABD'de yapılacak Kongre ara seçimlerinden önce 'deki Amerikan askerlerinin geri çekilmesini istediği bildirildi. Amerikan AP haber ajansı, Trump'ın ABD askerlerini Suriye'den 6 ay içinde çekmek istediği iddiasına yer verildi. Haberde söz konusu yetkililer, ABD Başkanı'nın henüz resmi bir geri çekilme talimatı vermediğini ve kamuya açık bir çekilme takvimi açıklamadığını ancak birliklerin kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar ABD'ye dönmesini istediğini ifade etti. 'da salı günü Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında konuşulan konulara hakim yetkililer, toplantıda Trump'ın geri çekilme konusundaki sabrının giderek tükendiğini kaydettiğini dile getirdi. Aynı yetkililer, Trump'ın Suriye'nin yeniden inşa süreci için 'dan 4 milyar dolarlık katkı talep ettiği ve bin Abdülaziz'in kabul ettiğini bildirdi. Öte yandan Pentagon Sözcüsü Dana White, Trump'ın ABD kuvvetlerini Suriye'den çekeceğine yönelik iddiaları "dedikodu" olarak niteledi.

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‘Trump, 6 ay içinde çekilmek istiyor’
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