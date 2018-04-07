İsrail mermilerine meydan okudular

Filistinliler dün İsrail işgalini ve katliamlarını protesto etmek için dün bir kez daha sınırda eylem yaptı. Geçtiğimiz cuma günü Filistinliler, 42'nci Toprak Günü kapsamında işgal altında topraklarına geleneksel Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü başlatmıştı. Ancak İsrail askerleri tanklar ve gerçek mermilerle sivillere saldırınca 22 Filistinli şehit olmuş, bin 500'den fazla gösterici de yaralanmıştı. 8 hafta sürecek Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün ikinci ayağı dün gerçekleştirildi. Gazze'ye uygulanan gayrimeşru ablukanın kaldırılmasını ve İsrail'in gasbettiği topraklarına geri dönüş hakkının verilmesini talep eden on binlerce Filistinli, cuma namazını 65 km uzunluğundaki sınıra yakın bölgelerde kıldı.

BİNLERCE LASTİK YAKILDI

İsrail tarafına kazılan siperlerde, İsrail keskin nişancıları yine elleri tetikte bekledi. Filistinliler ise binlerce lastiği ateşe vererek, İsrail askerlerinin gerçek mermilerle kendilerini vurmalarını engellemeye çalıştı. İsrail ordusu, uluslararası toplumdan gelen tüm tepkilere rağmen askerlere verdiği "sınıra yaklaşanı vurun" talimatından geri adım atmadı.

BM UYARILARI İŞE YARAMADI

BM İnsan Hakları Sözcüsü de, ateşli silahların sadece son çare olduğu durumlarda kullanılması gerektiğini, aksi takdirde İsrail'in kasti sivil ölümlerine yol açarak 4'üncü Cenevre Konvansiyonu'nu ihlal edeceğini söyledi. Ancak dünkü olaylarda da İsrail askerleri yine bir Han Yunus'ta iki Filistinliyi başından vurarak öldürdü. çok sayıda ağır olmak üzere 250 kişi de yaraladı.

İBRAHİM CAMİSİ'NDE EZANI ENGELLEDİLER

İsrail'in , işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El Halil kentindeki İbrahim Camisi'nde öğle ezanı okunmasını engellediği bildirildi. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Yusuf Edis, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in, İbrahim Camisi'nde bugün öğle ezanı okunmasını engellediğini belirterek, bunun ibadet özgürlüğüne yönelik açık bir ihlal olduğunu ifade etti.