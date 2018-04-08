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lardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mueller, hükümetine, ülkedeki lardan etkilenenlere insani yardımın kesintisiz olarak ulaştırılmasına izin vermesi çağrısında bulundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018 21:07

Birleşmiş Milletler () lardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller, hükümetine, insani yardımın ülkede lardan etkilenen kişilere kesintisiz ve serbest erişimine izin vermesi çağrısında bulundu.

Myanmar'da temaslarda bulunan Mueller, Arakan, Kaçin ve Şan eyaletlerini ziyaret etti.

Ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan Mueller, Myanmar'a insani yardım erişiminin son bir yıl içerisinde daha da kötüleştiğini kaydederek, sadece Arakan'a değil Kaçin ve Şan eyaletlerine insani yardım kuruluşlarının erişiminin aksadığını ifade etti.

Mueller ayrıca Bangladeş-Myanmar sınırının iki tarafında insani krizin yaşandığını belirtti.

Mueller, ziyareti sırasında sivillerin korunması, insani yardımların yapılabilmesi ve Arakan'a erişimin engellenmemesi konularını ele almak üzere Myanmarlı yetkililerle görüşmelerde bulunmuştu.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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BM yetkilisinden Myanmar'a çağrı
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