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Son dakika: dan bir tahrik daha! 'Gücün yetiyorsa gel al!'

Yunanistan, Ege’de gerginliği tırmandırmaya devam ediyor. Didim açıklarındaki Bulamaç adasını ziyaret eden Savunma Bakanı Kammenos, yanındaki heyetle birlikte üzerinde 'Gücün yetiyorsa gel de al!' yazan anıtın önünde poz verdi. Kammenos, Paskalya kutlaması yapacak askerlerin masalarında Edirne’de tutuklu iki Yunan askerini temsilen masalarında iki boş sandalye bulundurmalarını da emrettiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 8.4.2018 16:03
Son dakika: Yunan bakandan bir tahrik daha! 'Gücün yetiyorsa gel al!'

'yi tahrik edici açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, bugün Paskalya kutlaması için Koyun adası, Paşa adası ve Bulamaç adasındaki karakolları ziyaret etti. Kammenos'a Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte üst düzey askeri isimler de eşlik etti.

Kammenos, Bulamaç adasında üzerinde 'Gücün yetiyorsa gel al' yazan anıtın önünde poz verdi. Kammenos, yaptığı konuşmada kendisinin bugün verdiği bir emirle Paskalya kutlaması yapılacak tüm birliklerde masalarda iki boş sandalyenin bırakılmasını istediğini, kalplerinin halen Edirne'de tutuklu bulunan iki yunan askeri ile olduğunu söyledi.

Kammenos'un ziyareti ve diğer detaylar bakanlığın resmi internet sayfasında da yer aldı. Aşırı sağcı bazı internet sitelerindeki haberlere göre de ve heyetinin ziyaretinden hemen önce Türk savaş uçaklarının adalar üzerinden alçak uçuş yaptığı ve bunun tesadüf olmadığı iddiası yer aldı.

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Son dakika: Yunan bakandan bir tahrik daha! 'Gücün yetiyorsa gel al!'
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