31 milyon $’lık boşanma tazminatı için koleksiyonunu sattı

4 yıl önce çektiği Çanakkale Savaşları'yla ilgili 'Son Umut' filmiyle de Türk sinema seyircisinin ilgisini çeken Avustralyalı aktör Russell Crowe, 2012'de iki oğlunun annesi olan 9 yıllık eşi Danielle Spencer'den boşanmıştı. O dönem çok konuşulan boşanma anlaşması Crowe'un eşine 20 milyon dolar nakit para ve 11 milyon dolar değerindeki malikaneyi vermesiyle yapılmıştı. O günden sonra birçok röportajında boşanma tazminatının ekonomik olarak kendisine ağır bir yük bindirdiğini söyleyen Crowe, eşinden ayrıldıktan 6 yıl sonra, üstelik Spencer'la evlilik yıldönümünde imalı bir açık artırma düzenledi. Crowe'un "Boşanma Sanatı" ismini verdiği Sotheby's Avustralya'da düzenlenen müzayede de aralarında evlilik yüzüğünün de olduğu kendisi ve eski eşi için değerli olan 227 parça eşyayı sattı. Toplam 2.8 milyon dolar gelir elde edilen açık artırmada aktörün 'Gladyatör' filminde giydiği zırh 125 bin dolara satıldı. Gladyatör filminin savaş sahnelerinde kullanılan at arabası 65 bin dolar, Crowe'un antrenman sahnelerinde kullandığı tahta kılıç 20 bin dolar, dövüş sahnelerinde kullandığı metal kılıç ise 70 bin dolardan alıcı buldu. Crowe'un "Master and Commander" filminde kullandığı keman da 135 bin dolardan satıldı.

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