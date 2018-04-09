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, ’i ihtarla yetindi

, sunun sivil katliamını açıkça kınayamazken, İsrail’in “gazeteci olmayabilir” dediği Murteca’nın ’ye çalıştığı ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 9.4.2018
AB, İsrail’i ihtarla yetindi
Filistinlilerin Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında cuma günleri düzenlendiği gösterilerinde askerleri tarafından vurularak öldürülen gazeteci Yasir Murteca için dün Nlus'ta protesto gösterisi düzenlenirken, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İsrail'in sivilleri hedef alan vahşetini açıkça kınayamadı. İsrail'in kullanımı 'soru işaretlerine yol açıyor' diyen Mogherini, "Aralarında bir basın mensubu ve bir çocuğun da bulunduğu 9 kişinin ölümü ve yüzlerce kişinin yaralanması, İsrail'in orantısız güç kullanımı göz ardı edilmemelidir" diyerek lafı ağzında geveledi. Sözcüsü Agnes van der Mull ise İsrail sunun sivillere ateş açmasını kınadı.

YALANLARI TESCİLLENDİ
'de dün defnedilen Murteca (30) için protesto yürüyüşü düzenleyen Filistinli gazeteciler, İsrailli askerlerin Yunus Han'daki yürüyüşte basın yeleği giyen Murteca'yı kasten öldürdüğünü belirtti. Meslektaşları, fotomuhabiri ve kameraman Murteca'nın , VICE gibi büyük kuruluşların yanı sıra ünlü Çinli sanatçı 'in Human Flow belgeseli için çalıştığını belirtti. İsrail ise Murteca'nın gazeteci olup olmadığından emin olmadıkları savunmasını yapmıştı.
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AB, İsrail’i ihtarla yetindi
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