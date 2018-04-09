AB, İsrail’i ihtarla yetindi

Filistinlilerin
Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında cuma günleri düzenlendiği protesto
gösterilerinde İsrail
askerleri tarafından vurularak öldürülen gazeteci Yasir Murteca için dün Nab
lus'ta protesto gösterisi düzenlenirken, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İsrail'in sivilleri hedef alan vahşetini açıkça kınayamadı. İsrail'in orantısız güç
kullanımı 'soru işaretlerine yol açıyor' diyen Mogherini, "Aralarında bir basın mensubu ve bir çocuğun da bulunduğu 9 kişinin ölümü ve yüzlerce kişinin yaralanması, İsrail'in orantısız güç kullanımı göz ardı edilmemelidir" diyerek lafı ağzında geveledi. Fransa Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Agnes van der Mull ise İsrail ordu
sunun sivillere ateş açmasını kınadı. YALANLARI TESCİLLENDİ Gazze
'de
dün defnedilen Murteca (30) için protesto yürüyüşü düzenleyen Filistinli gazeteciler, İsrailli askerlerin Yunus Han'daki yürüyüşte basın yeleği giyen Murteca'yı kasten öldürdüğünü belirtti. Meslektaşları, fotomuhabiri ve kameraman Murteca'nın BBC
, VICE gibi büyük kuruluşların yanı sıra ünlü Çinli sanatçı Ai Weiwei
'in Human Flow belgeseli için çalıştığını belirtti. İsrail ise Murteca'nın gazeteci olup olmadığından emin olmadıkları savunmasını yapmıştı.