Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > BM'den Katil Esed'e soruşturma çağrısı

'den Katil Esed'e soruşturma çağrısı

Guterres, 'de rejimin kuşatması altındaki 'nın Duma ilçesinde sivillere karşı kullanımından derin endişe duyduğunu belirterek bu iğrenç saldırıya kapsamlı bir soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018 19:30 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 02:01
BM'den Katil Esed'e soruşturma çağrısı

Birleşmiş Milletler () Antonio Guterres, 'de rejimin kuşatması altındaki 'nın Duma ilçesinde sivillere karşı kullanımından "derin endişe" duyduğunu belirterek, bu "iğrenç" saldırıya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesinde son 36 saatte artan hava saldırıları ve bombardımanda sivillerin hayatını kaybetmesinden ''son derece endişe duyduğunu'' belirtti.

Saldırılarda birkaç sağlık merkezinin de zarar gördüğünü belirten Guterres, bütün taraflara çatışmaları durdurma ve BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de ateşkes talep eden 2401 sayılı kararını uygulama çağrısında bulundu.

Duma ilçesinde sivillere karşı kimyasal silah kullanımından ''derin endişe'' duyduğunu belirten Guterres, bu ''iğrenç'' saldırıya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatılması gerektiğini vurguladı.

Suriye'deki krize askeri çözüm bulunamayacağını yineleyen Guterres, sivillerin korunması uluslararası insani hukuk ve insan haklarına saygı duyulması ve insani erişime izin verilmesi çağrısı yaptı.

Suriye'de rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
BM'den Katil Esed'e soruşturma çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN