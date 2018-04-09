İran: “ABD, anlaşmadan çekilirse pişman olur”

Ruhani, İran devlet televizyonunda, "Yeni ABD Başkanı'nın verdiği sözlerde ve iddialarda büyük inişler ve çıkışlar var. İran'ın nükleer programına ilişkin ortak geniş aksiyon planı (Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA) üzerinde 15 ay boyunca çalışıldı ve Trump bu anlaşmayı yok etmeye çalışıyor. Ama anlaşma bu tür depremlere karşı güçlü" dedi.

NÜKLEER ANLAŞMAYA KARŞI OLAN ABD BAŞKANI TRUMP, İRAN KARARINI VERDİ

İran'ın nükleer anlaşmada ihlali olmayacağını söyleyen Ruhani, "Amerika Birleşik Devletleri anlaşmadan çekilmesi durumunda, mutlaka çok pişman olacaktır. Bizim yanıtımız onların düşündüğünden daha güçlü olacak ve bir hafta içinde görecekler" dedi.

TRUMP: ABD TARİHİNDE YAPILMIŞ EN KÖTÜ ANLAŞMALARDAN BİRİ

İran ile P5+1 ülkelerinin (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) 2015'te imzaladığı nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Göreve geldikten sonraki birçok konuşmasında da İran'la nükleer anlaşmayı, "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri" diye niteleyen Trump, Tahran konusunda sert adımlar atacağı mesajını vermişti.

Cumhuriyetçi senatör: Trump, İran'la yapılan nükleer anlaşmayı çekebilir

ABD SON KEZ UZATMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın 2015'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) beş daimi üyesi ve Almanya ile imzaladığı nükleer anlaşmanın süresinin uzamasıyla ilgili kararı merakla bekleniyordu.

Beyaz Saray, Trump'ın İran'la imzalanan nükleer anlaşmayı devam ettirme kararı aldığını belirterek, Trump'ın yaptırımların askıda olma durumunu uzattığını ve anlaşmada değişiklikler isteyeceğini açıklamıştı.

Beyaz Saray açıklamasında, dördüncü ve son kez uzatılan anlaşmada gerekli değişikliklerin yapılmasının istendiği vurgulanmıştı.