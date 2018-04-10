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'de Türk restoranında

'nin eyaletindeki restoranda çıkan ın büyümesi sonucu binanın ikinci katındaki dans okulundan öğrenciler balkondan atlayarak alevlerden kaçmaya çalıştı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 05:17

'nin eyaletinde bir Türk restoranında çıktı.

Eyaletin Edgewater bölgesindeki Beyoğlu Restoran'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın ikinci katına sıçradı.

İkinci kattaki dans stüdyosunda bulunan kız çocukları balkondan sarkarak alevlerden kaçmaya çalıştı.

Olay yerinde toplanan vatandaşların yardım ettiği çocuklardan bazılarının hafif yaralandığı belirtildi.

Yangın binanın arkasındaki ağaçlık alana da sıçradı ancak itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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ABD'de Türk restoranında yangın
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