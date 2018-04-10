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'da yaptı: 1 ölü

Amanya'nın Bayern eyaletine bağlı Hafurt-Schweinfurt Havaalanında, ait bir helikopterin kuleye çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 22:32 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 22:41
Almanya'da askeri helikopter kaza yaptı: 1 ölü

'nın Bayern eyaletine bağlı Hafurt-Schweinfurt Havaalanında, ait Sikorsky CH 53 tipi nakliye helikopterinin kanatları kuleye çarptı. da, havaalanı çalışanlarından 60 yaşındaki bir kişi yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Helikopterin benzin ikmali yapmak üzereyken, irtifa kaybettiği ve kanatlarının kuleye çaptığı ifade edildi. de yer alan 4 personel ise ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldı. Hafurt-Schweinfurt Havaalanında uçuş işlemleri bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı ifade edildi.

MİLYONLARCA EUROLUK HASAR VAR

Helikopterden dağılan parçaların yol açtığı hasar nedeniyle kule ve uçaklarda milyonlarca Euro maddi hasar geldiği belirtilirken, kaza ile ilgili Bamberg savcılığı ve Alman Federal Silahlı Kuvvetleri soruşturma başlattı.

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Almanya'da askeri helikopter kaza yaptı: 1 ölü
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