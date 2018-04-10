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'daki grevler yolcuları perişan etti

’da bugün 4 havalimanında yapılan uyarı grevleri yolcuları perişan etti. Frankfurt, Münih, Köln ve Bremen havaalanlarında yapılan uyarı grevleri yolcuları perişan etti

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 13:55 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 13:57
Almanya'daki grevler yolcuları perişan etti

'da bugün 4 havalimanında yapılan uyarı grevleri yolcuları perişan etti. Almanya'nın en büyük kamu sendikalarından olan Verdi, ülke genelinde başlattığı uyarı grevlerine havaalanları da dahil oldu.

AVRUPA'NIN EN İŞLEK HAVALİMANINDA&NBSP;GREV

'nın en işlek havalimanlarından Frankfurt başta olmak üzere Münih, Köln ve Bremen havaalanlarında yapılan uyarı grevleri yolcuları perişan etti.


Verdi Sendikası grevden önce Frankfurt, Münih, Köln ve Bremen havaalanını kullanarak uçmak isteyenlerin uzun beklemelere ve uçuş iptallerine hazır olması yönünde uyarı yapmıştı. Grev yüzünden uçuşu iptal edilen yolculardan rezervasyonu değiştirme imkanı olmayanların havaalanlarına gelmemeleri istenmişti.
Buna rağmen grevden habersiz bazı yolcular Bremen havaalanına gelerek uçuş yapamadan geri dönmek zorunda kaldı.

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Almanya'daki grevler yolcuları perişan etti
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