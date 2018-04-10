Antarktika’daki kar yağışında büyük artış

Bilim insanları, Antarktika
'da karın yüzde 10 arttığını söyledi.
Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Avrupa Yerbilimleri Birliği (EGU) Genel Kurulu'nda çalışmayı sunan Dr. Liz Thomas, Antarktika kıtasındaki kar yağışında 200 yıl öncesine nazaran yaklaşık yüzde 10 artış kaydedildiğini bildirdi.
Araştırmacılar, Antarktika'da 1800-1810 yılları ile kıyaslandığında 2001-2010 yılları arasında kıtaya, yıllık yaklaşık 272 milyar ton fazla kar düştüğünü ortaya koydu. Yıllık ekstra kar yağışının, halihazırda Ölü Deniz'deki su hacminin iki katına eşit olduğu vurgulandı.