Başbakan doğurunca bebeğe baba bakacak

Yeni Zelanda
'da ocak ayında başbakan
seçildikten 6 gün sonra hamile olduğunu öğrenen ve bu haberi kamuoyuyla paylaşan Başbakan Jacinda Ardern, haziranda ilk kez anne olmaya hazırlanıyor.
Bir yandan başbakanlık gibi yoğun mesaiyi yürüten öte yandan hamilelik gibi hassas ve zor bir süreci başarıyla geçiren Ardern, doğumdan sonra da koltuğunda kalmaya devam edecek. Bebeğe ise 6 haftalık babalık iznini kullanacak baba Clarke Gayford bakacak. "Şimdi başbakanım ve yakında anne de olacağım. Bu bir rüya gibi" diyen Ardern'in hamileliği partisinin popülaritesini de artırdı. Ardern böylelikle suikast sonucu öldürülen Pakistan Başbakanı Benazir Butto
'dan sonra görevi başında anne olan ikinci başbakan olacak.