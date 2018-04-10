En uzun deniz köprüsü: 55 km.

Çin
'de kumarhaneleriyle ünlü Makau Adası'nı anakaraya bağlayan "dünyanın en uzun deniz köprüsü" gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 28 Mart'ta açılışı yapılan köprü 55 km. uzunluğunda. Köprü, Hong Kong
'u Zhujiang Nehri üzerinden denizaltı tüneli aracılığıyla Makau Adası'na bağlıyor.
Proje kapsamında Hong Kong bölgesindeki Lantau adasının yakınlarında bir suni ada da bulunuyor. Lantau adasında başlayan köprü, tünel çıkışından sonra Çin'in anakarasındaki Zhuhai bölgesine doğru devam ediyor. Bu proje sayesinde Çin'in iki yakasına, köprü ve tünelden geçen demiryolu sayesinde ulaşım sağlanabiliyor. Nehirden gemilerin geçişine de izin veriliyor. Yapımına 18 yıl önce başlanan köprü için 420 bin ton çelik kullanıldı. Bu malzemenin toplamı 60 Eyfel Kulesi'ne karşılık geliyor.
15 milyar dolara mal olan köprünün bazı kısımlarının şimdiden zarar gördüğü, proje kapsamındaki suni adaların sürüklendiği ileri sürüldü. Proje yetkilileri ise iddiaları reddedip, herhangi bir sorun olmadığını söyledi.