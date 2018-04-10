Trump’ın avukatının ofisine FBI baskını

ABD Başkanı Donald Trump
'ın kişisel avukatı Michael Cohen'in New York
'taki ofisine FBI
tarafından yapılan baskında çok sayıda dokümana el konuldu. FBI'ın, Trump'ın ilişki yaşadığı iddia edilen Stormy Daniels adlı bir kadına Cohen'in yaptığı belirtilen ödemeyle ilgili yazışmaları da götürdüğü kaydedildi. Arama öncesinde polisin, Rusya
soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'den da tavsiye mektubu aldığı, ancak aramanın Rusya soruşturmasıyla doğrudan ilgili olmadığı belirtildi. Söz konusu belgeler arasında Trump ile Cohen arasında yapıldığı ifade edilen birçok dokümanın da yer aldığına dikkat çekilirken, Cohen'in avukatı Stephen Ryan, ofiste yapılan araştırmanın "tamamen uygunsuz ve gereksiz" olduğunu savundu.