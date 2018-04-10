Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Trump’ın avukatının ofisine FBI baskını

’ın avukatının ofisine baskını

Giriş Tarihi: 10.4.2018
Trump’ın avukatının ofisine FBI baskını
ABD Başkanı Donald 'ın kişisel avukatı Michael Cohen'in 'taki ofisine tarafından yapılan baskında çok sayıda dokümana el konuldu. FBI'ın, Trump'ın ilişki yaşadığı iddia edilen Stormy Daniels adlı bir kadına Cohen'in yaptığı belirtilen ödemeyle ilgili yazışmaları da götürdüğü kaydedildi. Arama öncesinde polisin, soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'den da tavsiye mektubu aldığı, ancak aramanın Rusya soruşturmasıyla doğrudan ilgili olmadığı belirtildi. Söz konusu belgeler arasında Trump ile Cohen arasında yapıldığı ifade edilen birçok dokümanın da yer aldığına dikkat çekilirken, Cohen'in avukatı Stephen Ryan, ofiste yapılan araştırmanın "tamamen uygunsuz ve gereksiz" olduğunu savundu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump’ın avukatının ofisine FBI baskını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN