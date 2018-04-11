ABD’de Türk restoranında yangın

ABD'nin New Jersey
eyaletinde bir Türk restoranında önceki gün çıkan yangın
büyüyünce paniğe neden oldu. Eyaletin Edgewater bölgesindeki Beyoğlu Restoran'da çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi. Restorana ait nargile salonunda çıktığı düşünülen yangın, üst katta çocuklara dans eğitimi verilen bir stüdyoya da sıçradı. İkinci katta bulunanlar, binayı saran alevlerden balkonlardan ve yangın merdivenlerinden atlayarak kurtuldu. Büyük bir facianın eşiğinden dönülen yangında, dans okulunda bulunan ve yangından etkilenen beş kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, kız çocuklarının balkondan sarkarak alevlerden kaçtığı görüldü. Olay yerinde toplananların yardım ettiği çocuklardan bazılarının ikinci kattan atlarken hafif şekilde yaralandıkları açıklandı.
Olay yerine giden Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, hafif şekilde yaralananlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, Edgewater Kenti Belediye Başkanı Michael J. McPartland'dan yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldığı ve yanan restoranın sahibi işadamı Murat Öztürkoğlu ile de görüştüğü belirtildi.