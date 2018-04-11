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’da hapishaneden kaçma girişimi

'nın Para eyaletinde silahlı kişilerin yardımıyla toplu firar etmeye çalışan mahkumlarla güvenlik güçleri arasında çıkan da 21 kişi öldü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 09:35
Brezilya’da hapishaneden kaçma girişimi

'nın Para eyaletindeki bir hapishanede silahlı kişilerin yardımıyla toplu firar etmeye çalışan mahkumlarla güvenlik güçleri arasında çıkan da 21 kişi öldü.

Para Eyaleti Kamu Güvenliği ve Sosyal Savunma Sekreterliği (SEGUP), ağır silahlı bir grubun mahkumları toplu olarak kaçırmak için kompleksinin duvarlarını patlayıcılarla yıkmaya çalıştığını açıkladı.

Bazı mahkumların da silah bulundurduğunu kaydeden cezaevi yetkilileri, olaya müdahale eden gardiyanlar, polis, mahkumlar ve silahlı kişiler arasında çatışma çıktığını belirtti.

BİRİ GARDİYAN 21 KİŞİ ÖLDÜ

Çatışmada biri gardiyan olmak üzere 21 kişinin öldüğü ifade edildi. Yaralanan 5 gardiyan bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Gardiyanlardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

ÖZEL HAREKAT BİRLİKLERİ BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Yerel basında çıkan haberlerde ise ölü sayısının açıklanandan daha fazla olduğu iddia edildi. Santa Izabel Cezaevi'nde 3 bin 400 mahkum kalıyor. SEGUP, cezaevinin güvenliğini sağlamak için özel harekat birliklerinin bölgeye gönderildiğini açıkladı.

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Brezilya’da hapishaneden kaçma girişimi
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