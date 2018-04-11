Suriye'deki askeri müdahaleye Suudilerden destek

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Suriye'nin Doğu Guta kentinde hafta sonunda 60 kişinin ölümüne yol açan ve kimyasal silah kullanıldığı düşünülen saldırıya karşı yapılacak bir askeri operasyona ülkesinin de katılabileceğini söyledi.

DONALD TRUMP'IN SÖZLERİ ASKERİ OPERASYON İHTİMALİNİ GÜÇLENDİRİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıya hızlı ve güçlü bir karşılık verileceğini söylemesi, bir askeri operasyonun muhtemel olduğu izlenimi yaratmıştı.

PRENS SELMAN ORTAKLARININ YANINDA OLACAĞINI BİLDİRDİ

Fransa'ya yaptığı üç günlük ziyaretin son gününde dün Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği ortak basın toplantısında Prens Muhammed, "Eğer ortaklarımızla aramızdaki ittifak gerektirirse, biz de orada oluruz" dedi.

DAHA ÖNCE KARŞILIK VERECEKLERİNİ DİLE GETİRMİŞLERDİ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Jubair daha önce gazetecilere, bazı ülkelerin Suriye'deki kimyasal silah saldırısına nasıl karşılık verileceğini aralarında görüşmekte olduklarını söylemiş ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtmişti.

"SORUMLULAR HESAP VERMELİ"

Jubair, "Bizim görüşümüze göre sorumlular hesap vermeli ve adalet önüne çıkarılmalı" dedi. Ancak ülkesinin böyle bir mukabeleye katılıp katılmayacağı sorusuna Jubair yanıt vermedi."Ne olabilir, ne olamaz diye bir spekülasyona girmeyeceğim ama şunu söyleyebilirim ki, bu durumla ilgili olarak eldeki seçenekler konusunda temaslar sürüyor" dedi.

Cumartesi günü Duma'nın birkaç noktasında yaşanan saldırıda en az 78 kişi ölmüş, 1,000'den fazla insan zarar görmüştü.