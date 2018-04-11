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'tan flaş açıklaması: geliyor, hazır ol

ABD'den operasyonu mesajı verildi. 'ya karşı flaş açıklamada bulunan Donald 'tan, " geliyor, hazır ol " açıklamasını yaptı." ifadesini kullandı. Bu açıklamanın ardından dolarda yükselişe geçerek tarihi rekora imza attı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 14:04 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 14:23
Trump'tan flaş Suriye açıklaması: Füzelerimiz geliyor, hazır ol Rusya

'nın Lübnan Büyükelçisi'nin yaptığı ''ye atılacak ABD lerini vururuz' açıklamasından sonra ABD Başkanı Donald twitter'da yaptığı paylaşımda Suriye'de atılan tüm füzeleri düşüreceklerini söyledi ve "Hazır ol , çünkü güzel ve yeni ve 'akıllı' bir şekilde gelecek. Kendi insanlarını öldüren ve bundan keyif alan hayvanla ortak olmamalısınız" dedi.

Trump'tan flaş Suriye açıklaması: Füzelerimiz geliyor, hazır ol Rusya

AÇIKLAMA SONRASI DOLARDA YÜKSELİŞ

Bu açıklamanın ardından döviz piyasası da olumsuz yönde etkilendi. Dolar 4.17 lirayı da aşarak 4.1723 liralık yeni tarihi rekor düzeye tırmandı.

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Trump'tan flaş Suriye açıklaması: Füzelerimiz geliyor, hazır ol Rusya
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