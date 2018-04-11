Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi'nin yaptığı 'Suriye'ye atılacak ABD füzelerini vururuz' açıklamasından sonra ABD Başkanı Donald Trump twitter'da yaptığı paylaşımda Suriye'de atılan tüm füzeleri düşüreceklerini söyledi ve "Hazır ol Rusya, çünkü füzelerimiz güzel ve yeni ve 'akıllı' bir şekilde gelecek. Kendi insanlarını öldüren ve bundan keyif alan hayvanla ortak olmamalısınız" dedi.

Trump'tan flaş Suriye açıklaması: Füzelerimiz geliyor, hazır ol Rusya

AÇIKLAMA SONRASI DOLARDA YÜKSELİŞ

Bu açıklamanın ardından döviz piyasası da olumsuz yönde etkilendi. Dolar 4.17 lirayı da aşarak 4.1723 liralık yeni tarihi rekor düzeye tırmandı.