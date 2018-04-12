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'ta mezarlıkta : 10 ölü

'ın kuzeyindeki Salahaddin vilayetinde bir mezarlıkta düzenlenen da 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 23:26 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 23:29
Irak'ta mezarlıkta bombalı saldırı: 10 ölü

Salahaddin'e bağlı Şarkat Kazası Kaymakamı Ali Dudah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mezar kazan bir grubun hedef alındığı saldırıda 10 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını belirtti.

DEAŞ'LI TERÖRİSTLER 4 SİVİLİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Dudah ayrıca, gün içinde köy halkının 'lı teröristlerin saldırısını püskürtmeye çalıştıkları sırada 4 sivilin daha teröristlerce öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Şarkat kazası, başkent 'ın 160 kilometre kuzeyindeki Salahhadin vilayetinde bulunuyor.

Başbakanı Haydar el-İbadi, 18 Aralık 2017'de yaptığı açıklamayla "DEAŞ'ın Irak topraklarında tamamen temizlendiğini" duyurmuştu. Ancak örgüt son dönemde özellikle ülkenin kuzeyindeki ve Salahaddin vilayetlerinde zaman zaman saldırılar düzenliyor.

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Irak'ta mezarlıkta bombalı saldırı: 10 ölü
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