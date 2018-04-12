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Katil 'in 'de şehit ettiği Filistinli sayısı 33'e yükseldi

askerlerinin sınırında düzenleyenlerin üzerine ateş açması sonucu yaralanan bir Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 21:03
Katil İsrail'in Gazze'de şehit ettiği Filistinli sayısı 33'e yükseldi

'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Gazze'nin doğu sınırında askerlerinin kurşunuyla yaralanan 28 yaşındaki Abdullah Muhammed eş-Şehri'nin, kaldırıldığı Han Yunus'taki hastanede kurtarılamayarak şehit düştüğünü belirtti.

Şehri'nin hayatını kaybetmesiyle 'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen sayısı 33'e yükseldi.

İsrail'in sınırdaki lere orantısız güçle müdahalesinde 3 binden fazla Filistinli de yaralandı.

"BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ"

Filistinliler, 'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

TOPRAK GÜNÜ NEDİR?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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Katil İsrail'in Gazze'de şehit ettiği Filistinli sayısı 33'e yükseldi
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