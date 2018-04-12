KSYÖ'den çifte ajan Skripal'in zehirlenmesine ilişkin açıklama

- Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Skripal ile kızı Yulia'nın 4 Mart'ta Salisbury'de zehirlenmesinde askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal madde kullanıldığını doğruladı

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın 4 Mart'ta Salisbury'de zehirlenmesinde askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığını bildirdi.

ASKERİ NİTELİKTE KİMYASAL MADDE KULLANILDIĞI BİLDİRİLDİ

KSYÖ'den yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin yardım talebi üzerine örgütün bağımsız profesyonel teknik uzman ekibi gönderdiği ve saldırıda kullanılan kimyasal maddenin teyidi için yapılan araştırma sonucunda Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinde askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal madde kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, konuya ilişkin raporun dün İngiltere'ye sunulduğu, örgütün İngiltere temsilcisinin, raporun tüm taraf ülkeler ile paylaşılmasını ve özetinin kamuoyuna sunulmasını talep ettiği vurgulandı.

DÖRT AYRI LABORATUVARDA ARAŞTIRMA YAPILDI

KSYÖ Genel Direktörü Ahmet Üzümcü de örgütün belirlediği dört ayrı laboratuvara yaptıkları hızlı ve sıkı araştırmadan dolayı teşekkür etti.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

İngiltere, olayda Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu. Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

Olayın ardından Rusya'nın 23 diplomatını sınır dışı eden İngiltere, yürüttüğü diplomatik temaslarla çok sayıda ülkenin de Rus diplomatları sınır dışı etmesini sağlamıştı. Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.