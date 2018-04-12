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Son dakika: Kuveyt, 'a tüm uçuşlarını durdurdu

, güvenlik sebebiyle bugünden itibaren 'ın başkenti 'a tüm uçuşların durdurulduğunu bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 09:24 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 09:33

'nın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden çevresindeki nın tehlikeleri dolayısıyla gelen güvenlik uyarıları nedeniyle bugünden itibaren 'a tüm uçuşların durdurulduğu belirtildi.

EUROCONTROL DAHA UYARI YAPMIŞTI

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) dün 'ye olası bir hava saldırısı dolayısıyla Doğu Akdeniz'de uçuş yapacak havayolu şirketlerine güvenlik uyarısı yapmıştı.

Avrupa hava sahası trafiğini kontrol eden merkezli Eurocontrol, 72 saat içerisinde havadan karaya füzelerin veya seyir füzelerinin fırlatılabileceği ve telsiz navigasyon ekipmanlarında kesinti yaşanabileceğini bildirmişti.

ABD'NİN TWEET KRİZİ

'te çıkan bir haberde , ve liderlerinin Suriye'de askeri tercihler üzerine müzakerelerde bulunduğu bilgisi verilmişti.

ABD Başkanı , Suriye ile ilgili sosyal medya paylaşımında, 'ya "hazır ol" mesajları vererek "Füzeler geliyor. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız." ifadesini kullanmıştı.

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Son dakika: Kuveyt, Beyrut'a tüm uçuşlarını durdurdu
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