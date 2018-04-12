Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika: Rusya'dan kritik 'Suriye' açıklaması

Son dakika: 'dan kritik '' açıklaması

'nın Nebenzia, "Acil önceliğimiz bu durumda savaş tehdidini engellemek. Artan tehlikeli gerginlikten son derece endişeliyiz." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 21:42 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 22:01
Son dakika: Rusya'dan kritik 'Suriye' açıklaması

'nın Birleşmiş Milletler Vassily Nebenzia, ABD'nin 'ye olası sine ilişkin, "Artan tehlikeli gerginlikten son derece endişeliyiz. Umarız geri dönüşü olmayan bir noktaya varılmaz ve ABD ve müttefikleri egemen bir devlete askeri müdahaleden kaçınır. Acil önceliğimiz bu durumda savaş tehdidini engellemek." dedi.

Nebenzia, Güvenlik Konseyi'nin geçici üyelerinden Bolivya'nın talebi üzerine konseyin ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesi nedeniyle artan gerginliği kapalı oturumda görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BMGK'de baskın bazı ülkelerin saldırgan politikalarının uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini ve bu ülkelerin içinde bulunduğu hazırlıkların da BM Sözleşmesini ihlal ettiğini belirten Nebenzia, şunları kaydetti:

ARTAN GERGİNLİKTEN ENDİŞELİYİZ

''Artan tehlikeli gerginlikten son derece endişeliyiz. Umarız geri dönüşü olmayan bir noktaya varılmaz ve ABD ve müttefikleri egemen bir devlete (Suriye) askeri müdahaleden kaçınır. Durumun çok tehlikeli olduğunu net bir şekilde açıkladık."

Konseyin geçici üyelerinden 'in Duma'daki kimyasal silah saldırısını soruşturması için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye'ye bir ekip göndermesini isteyen karar tasarısına ilişkin ise Nebenzia, "Önceliğimiz bu değil. Acil önceliğimiz bu durumda savaş tehdidini engellemek." değerlendirmesinde bulundu.

Bolivya'nın BM Daimi Temsilcisi Sacha Sergio Llorentty Soliz ise uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditlerden son derece endişe duyduklarını ve bu tehditlere karşı uluslararası toplumun bir sorumlululuğu olduğunu söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Rusya'dan kritik 'Suriye' açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN