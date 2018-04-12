Trump’tan Tweet’li savaş ilanı

Suriye
'de muhaliflerin elindeki Doğu Guta
'daki kimyasal saldırının ardından başlayan gerginlik, dün Rusya'nın sert açıklamaları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyadan savaş ilanı gibi paylaşımlarıyla zirve yaptı. Trump, Twitter'da "Rusya, Suriye'yi hedef alan füzeleri vuracağına söz verdi. Hazırlan Rusya, çünkü füzeler geliyor. Üstelik güzel ve yeni ve 'akıllılar'! Kendi halkını öldüren ve bundan keyif alan 'gazla öldüren hayvan' ile işbirliği yapmaman gerekiyordu" ifadelerine yer verdi. Trump bu tweet'ten 40 dakika sonra "Bugün Rusya ile ilişkimiz Soğuk Savaş
da dahil olmak üzere her zamankinden daha kötü. Bunu gerektiren bir sebep yok. Rusya'nın ekonomisine yardım için bize ihtiyacı var, bunu yapması çok kolay olurdu ve bizim de tüm ulusların birlikte çalışmasına ihtiyacımız var. Silah yarışı dursun mu?" mesajını paylaştı. Trump'ın ikinci tweet'inin daha yumuşak bir tonda olması dikkat çekti. "O FÜZELERİ İMHA EDERİZ"
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov ise Trump'ın Rusya'ya yönelik mesajlarına karşılık "Biz Twitter diplomasisinin katılımcısı değiliz. Ciddi yaklaşımların destekçileriyiz. Kırılgan olan duruma zarar verecek adımlar atılmamalı" ifadesini kullandı. Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Aleksander Zasypkin "Eğer ABD füze saldırısı düzenlerse, Putin ve Rus genelkurmay başkanının daha önce belirttiği gibi, bu füzeleri imha ederiz, hatta fırlatıldıkları noktaları da hedef alırız" dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, akıllı füzelerin meşru hükümetlere değil, teröristlere doğru uçması gerektiğini söyledi. Bu arada Duma Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov, Türkiye aracılığıyla NATO ile temasta olduklarını iddia etti. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasından Rusya'nın yanı sıra İran'ın da sorumlu olduğunu savunarak, "Başkan Trump uygun karşılığı vermek için ve Ulusal Güvenlik ekibi, müttefikler ve ortaklarla yakın görüşmeler içinde. Başkan Trump'ın da açıkça belirttiği gibi bunun bir bedeli olacak" diye konuştu. EN ERKEN PAZARTESİ
ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'de rejim üslerine yönelik ortak operasyon için çalıştığı kaydedildi. AP ajansına konuşan ABD'li yetkililer, üç ülkenin en erken pazartesi günü düzenlenecek bir askeri operasyon konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti. Ancak nihai kararın verilmediği kaydedildi. ABD Donanması'nın USS Donald Cook savaş gemisinin Akdeniz'de ilerlediği ve USS Harry Truman savaş gemisinin de Avrupa'ya doğru yola çıktığı bildirildi.