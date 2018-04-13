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, ve 'dan sonra bir ülke daha kararını verdi

, ABD’nin olası operasyonuna katılmayacağını açıkladığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 21:04
Almanya, İtalya ve Hollanda'dan sonra bir ülke daha kararını verdi

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Başbakanı Aleksis Çipras'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Atina hükümetinin, 'ye düzenlenecek muhtemel bir saldırıdaYunan silahlı kuvvetlerinin yer almayacağına dair tezini bildirdiğini duyurdu.

Haberde, Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Çipras'ın, kimyasal silahlarla mücadelede Avrupa Birliği'nin kararlı girişimlerine ihtiyaç bulunduğunu ifade ederek, 'in önerileri temelinde çaba gösterilmesi görüşünü dile getirdiğini belirtti.

Çipras ve Makron arasındaki telefon görüşmesinde ayrıca, 'nin bölgedeki rolü ve meselesinin de alındığı, gelecek dönemde Yunanistan ve Fransa arasındaki savunma iş birliğinin güçlendirilmesine vurgu yapıldığı kaydedildi.

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Almanya, İtalya ve Hollanda'dan sonra bir ülke daha kararını verdi
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