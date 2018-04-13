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Eski Direktörü Comey, 'ı 'mafya babasına' benzetti

eski Direktörü James Comey'in kaleme aldığı ve önümüzdeki Salı günü piyasaya sürülecek olan 'Daha Yüksek Bir Sadakat' (A Higher Loyalty) adlı kitap şimdiden gündemine damga vurdu. Comey, ' için "O bir mafya babası" ifadesini kullandı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 11:49 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 11:54
Eski FBI Direktörü Comey, Trump'ı 'mafya babasına' benzetti

Başkanı Donald 'ın görevden aldığı eski Direktörü James Comey, 'gerçeklere bağlılığı olmayan diye nitelendirdiği Trump'ı 'mafya babasına benzetti.

KİTAP AMERİKAN KAMUYOUNUN GÜNDEMİNE OTURDU

Comey'in kaleme aldığı ve önümüzdeki Salı günü piyasaya sürülecek olan 'Daha Yüksek Bir Sadakat' adlı kitap, daha kitapçı raflarında yerini almadan, kamuoyunun gündemine oturdu. Comey, görevden alındıktan 11 ay sonra yayınlanacak 304 sayfalık kitabında, Başkan Trump'ı "etiklere ve doğrulara bağlı olmayan, kendisine koşulsuz sadakat isteyen bir mafya babası gibi" diye niteledi.

Comey, 'nın ABD seçimlerine müdahalesi ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'e yönelik soruşturmayı yürütürken, Donald Trump tarafından görevden alınmıştı.

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Eski FBI Direktörü Comey, Trump'ı 'mafya babasına' benzetti
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