Son Dakika:Suudi Arabistan'da yangın: 7 ölü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki bir binada çıkan yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Biriminin Riyad Basın Sözcüsü Muhammed el-Hamadi, yaptığı açıklamada, başkentin batısında yer alan Tuvayk Mahallesi'ndeki bir binada nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktığını belirtti.

Hamadi, itfaiye ekipleri, sivil savunma ve Kızılay görevlilerinin hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettiğini belirterek, 2 katlı binada çıkan yangının kontrol altına alındığını ancak, olayda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini 8 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yanan binada 54 kişinin ikamet ettiğini, yangın sırasında 45 kişinin içeride olduğunu söyleyen Hamadi, yangının çıkma nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını aktardı.