Çalınan tablo sahibine döndü

ABD'nin New York
kentinde Ernest S. Heller ve Rose Heller çiftinin evinden çalınan Marc Chagall imzalı "Othello ve Desdemona" yağlı boya tablosu bulundu. Hırsızlar tarafından bir galeriye satılmaya çalışılan tablonun üzerinde yer alan "Mr.+Mrs. E.S. Heller" yazısından şüphelenen galerici durumu polise bildirdi. FBI
'nın Sanat Suçları Ekibi, çiftin evinin yakınında çalışan bir işçi tarafından çalınan ve yıllarca tavan arasında bir sandıkta saklanan tablonun çalıntı olduğunu belirleyerek tabloya el koydu. 1988'de çalınan tablo açık artırmada satılarak elde edilen gelir, o dönem hırsızlık parasını ödeyen sigorta şirketine iade edilecek.