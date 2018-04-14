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Çalınan tablo sahibine döndü

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Giriş Tarihi: 14.4.2018
Çalınan tablo sahibine döndü
ABD'nin kentinde Ernest S. Heller ve Rose Heller çiftinin evinden çalınan Marc Chagall imzalı "Othello ve Desdemona" yağlı boya tablosu bulundu. Hırsızlar tarafından bir galeriye satılmaya çalışılan tablonun üzerinde yer alan "Mr.+Mrs. E.S. Heller" yazısından şüphelenen galerici durumu polise bildirdi. 'nın Sanat Suçları Ekibi, çiftin evinin yakınında çalışan bir işçi tarafından çalınan ve yıllarca tavan arasında bir sandıkta saklanan tablonun çalıntı olduğunu belirleyerek tabloya el koydu. 1988'de çalınan tablo açık artırmada satılarak elde edilen gelir, o dönem hırsızlık parasını ödeyen sigorta şirketine iade edilecek.
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Çalınan tablo sahibine döndü
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