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yabancı servis işi

Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD - - Fransa’nın müdahale hazırlığında olmasına karşılık ’deki nın, ‘yabancı ajanlarca’ sahnelendiğini ileri sürdü

Giriş Tarihi: 14.4.2018
Kimyasal saldırı yabancı servis işi
'de 7 Nisan'da düzenlenen ve ve 78 sivilin öldüğü yla ilgili ABD ile 'dan art arda açıklamalar geliyor. , ABD Başkanı 'ın Ulusal Güvenlik Konseyi ile toplantısından Suriye konusunda nihai karar çıkmadığını duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, 'daki saldırının arkasında Esad'ın olduğuna emin olduklarını söyledi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Esad'ın en az 50 kez kimyasal kullandığını kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise krizi değerlendirirken sert uyarılarda bulundu: "Irak ve Libya'da yaşanan maceralar yine Suriye'de yaşanmasın. "Umarım böyle bir maceraya kimse cesaret etmez."

İNGİLTERE'Yİ SUÇLADILAR
Ultimatomların diyaloğa yardımı dokunmadığını belirtti. Lavrov, "yabancı ajanlarca" sahnelenen saldırının, bir ülkenin önderliğindeki "Rus karşıtı kampanyanın" parçası olduğuna dair inkâr edilemez kanıtları bulunduğunu söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı da kimyasal saldırının tarafından hazırlandığını öne sürdü. Bu arada 'ın geri döndüğünü belirten BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün krizi yönetecek mekanizmalar olmadığına, topyekün gerilim yaşanacağına dikkat çekti.

'7 ABD KEŞİF UÇAĞI GÖRÜLDÜ' İDDİASI
ABD merkezli CNBC kanalına konuşan üst düzey bir kay - nak, ABD'nin Suriye'de olası '8 hedefi' değerlendirdiğini belirtti. Haberde söz konu - su hedefler arasında iki havaalanı, bir araştırma merkezi ve bir kimyasal silah tesisinin bulunduğuna dikkat çekildi. Öte yandan dünya çapında askeri uçuşları görüntüleyen Mil Radar'ın Twitter hesabından paylaştığı verilere göre, ABD'ye ait 7 keşif uçağı, Rusya'nın Hmeymim ve Tartus üslerinin bulunduğu bölgeye yakın mesafede uçuş gerçekleştirdi.

'ESAD, RUS ÜSSÜNDE GİZLENİYOR'
İngiliz basını Esad ve ailesinin 'dan çıkarılarak Rusya'nın Hmeymim Üssü'ne götürüldüğünü iddia etti. Burada camsız sığınaklarda kaldıkları belirtildi. Şam rejiminin ayrıca Batı'dan gelecek olası bir saldırıya karşı, jetleri ve helikopterleri Rusya'nın deniz üssüne ve Lazkiye'deki hava üssüne taşıdığı ileri sürüldü.
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Kimyasal saldırı yabancı servis işi
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