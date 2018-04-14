Kimyasal saldırı yabancı servis işi

Suriye
'de 7 Nisan'da düzenlenen ve ve 78 sivilin öldüğü kimyasal saldırı
yla ilgili ABD ile Rusya
'dan art arda açıklamalar geliyor. Beyaz Saray
, ABD Başkanı Donald Trump
'ın Ulusal Güvenlik Konseyi ile toplantısından Suriye konusunda nihai karar çıkmadığını duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Doğu Guta
'daki saldırının arkasında Esad'ın olduğuna emin olduklarını söyledi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Esad'ın en az 50 kez kimyasal kullandığını kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise krizi değerlendirirken sert uyarılarda bulundu: "Irak ve Libya'da yaşanan maceralar yine Suriye'de yaşanmasın. "Umarım böyle bir maceraya kimse cesaret etmez." İNGİLTERE'Yİ SUÇLADILAR
Ultimatomların diyaloğa yardımı dokunmadığını belirtti. Lavrov, "yabancı ajanlarca" sahnelenen saldırının, bir ülkenin önderliğindeki "Rus karşıtı kampanyanın" parçası olduğuna dair inkâr edilemez kanıtları bulunduğunu söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı da kimyasal saldırının İngiltere
tarafından hazırlandığını öne sürdü. Bu arada Soğuk Savaş
'ın geri döndüğünü belirten BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün krizi yönetecek mekanizmalar olmadığına, topyekün gerilim yaşanacağına dikkat çekti. '7 ABD KEŞİF UÇAĞI GÖRÜLDÜ' İDDİASI
ABD merkezli CNBC kanalına konuşan üst düzey bir kay - nak, ABD'nin Suriye'de olası '8 hedefi' değerlendirdiğini belirtti. Haberde söz konu - su hedefler arasında iki havaalanı, bir araştırma merkezi ve bir kimyasal silah tesisinin bulunduğuna dikkat çekildi. Öte yandan dünya çapında askeri uçuşları görüntüleyen Mil Radar'ın Twitter hesabından paylaştığı verilere göre, ABD'ye ait 7 keşif uçağı, Rusya'nın Hmeymim ve Tartus üslerinin bulunduğu bölgeye yakın mesafede uçuş gerçekleştirdi. 'ESAD, RUS ÜSSÜNDE GİZLENİYOR'
İngiliz basını Esad ve ailesinin Şam
'dan çıkarılarak Rusya'nın Hmeymim Üssü'ne götürüldüğünü iddia etti. Burada camsız sığınaklarda kaldıkları belirtildi. Şam rejiminin ayrıca Batı'dan gelecek olası bir saldırıya karşı, jetleri ve helikopterleri Rusya'nın deniz üssüne ve Lazkiye'deki hava üssüne taşıdığı ileri sürüldü.