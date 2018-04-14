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'deki üssüne yapıldı

ülkesi 'nin kuzeyindeki Timbuktu'daki İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) düzenlendi. Saldırının şiddetinin çevredeki yerleşim yerlerinde de hissedildiği ve üsten dumanların yükseldiği bilgisi paylaşılırken, henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018 23:32
Mali'deki BM üssüne roketli saldırı yapıldı

Yerel basında çıkan haberlerde, bugün öğleden sonra bölgedeki havalimanının yakınındaki MINUSMA üssüne onlarca roket fırlatıldığı kaydedildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin olup olmadığının bilinmediği, çok sayıda yaralının olduğu ifade edildi. Saldırının şiddetinin çevredeki yerleşim yerlerinde de hissedildiği ve üsten dumanların yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI.

, siyasi sürece destek vermek ve güvenliği sağlamak amacıyla 2013'te ülkede "MINUSMA" adlı istikrar misyonunu görevlendirmeye karar vermişti. Ülkede istikrarı sağlamaya çalışan MINUSMA, yaklaşık 13 bini asker 15 bine yakın personelle görev yapıyor.

Şiddet olaylarının sona ermesi amacıyla hükümet ile ülkenin kuzeyinde özerklik isteyen silahlı gruplar arasında Cezayir ve Çad'da 2015 yılında barış anlaşmaları imzalanmıştı. Buna karşın 2013'te Fransız güçlerince dağıtılan ve barış sürecine katılmayan silahlı gruplar, ülkenin kuzeyine ve orta kesimine yeniden yerleşmeye çalışıyor.

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Mali'deki BM üssüne roketli saldırı yapıldı
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