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300 bin kişi Katalonya için sokağa döküldü

’da bir araya gelen 300 binden fazla kişi politikacıların serbest bırakılması için sokağa döküldü.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 00:24 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 00:26
300 bin kişi Katalonya için sokağa döküldü

'nın kentinde bir araya gelen 300 binden fazla kişi hapiste olan dokuz politikacının serbest bırakılmasını istedi. Şehrin en popüler yerlerinden Avenida Paralel'de toplanan insanlar bağımsızlık yanlısı politikacıların hapsedilmesine yol açan yargı süreçlerini protesto etti.
"Sizi evde görmek istiyoruz", "Tutuklu politikacılara özgürlük" şeklinde sloganlar atan kalabalık grup, 6 Nisan'da mahkemeleri tarafından şartlı tahliyeyle serbest bırakılan Carles Puigdemont için de "Başkan Puigdemont" ifadelerini kullandı.

Daha önce düzenlenen gösterilerden farklı olarak bugün düzenlenen gösterilere bağımsız olmayan partiler ve sendikalardan da katılım oldu.

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300 bin kişi Katalonya için sokağa döküldü
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