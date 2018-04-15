Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Çin Havayolları uçağında rehine krizi

Havayolları uçağında rehine krizi

Kabin görevlisini kalemle rehin alan bir yolcu, uçağın güzergahını değiştirdi - Rehin alma eylemi uçağın başka bir havaalanına iniş yapması dışında sorun yaşanmadan sona ererken saldırgan yolcu

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 15:05 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 15:09
Çin Havayolları uçağında rehine krizi

Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kabin görevlisinin rehin alınması nedeniyle güzergahını değiştirerek başka bir havaalanına iniş yaptı.

UÇAK İNİŞ YAPMAK ZORUNDA KALDI

Çin Sivil Havacılık Kurumunun açıklamasına göre, Changsha-Pekin uçuşunu yapan 1350 sefer sayılı uçağın kabin görevlisinin rehin alınması nedeniyle uçağın Pekin yerine Zhengzhou kentine inmek zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, bir yolcunun "business class" bölümünde kalem kullanarak kabin görevlisini rehin aldığı ve uçağın güzergahını değiştirmesini istediği ifade edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Zhengzhou Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kalan uçaktaki yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiği ve bu esnada herhangi bir sorun yaşanmadığı kaydedildi.

Polisin şüpheliyi gözaltına aldığı belirtildi.

ABD temsilcisi, BMGK'da Trump'ın son Suriye mesajını açıkladı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çin Havayolları uçağında rehine krizi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN