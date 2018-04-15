‘Esad kırmızı çizgiyi aşarsa yine müdahale edilir’

Fransa
Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, yaptığı yazılı açıklamada "Geçen hafta Duma kasabasına düzenlenen kimyasal saldırı ile kırmızı çizgi
aşıldı. Bu harekat Suriye
rejiminin kimyasal silah üretim tesisleri ile sınırlandırıldı. Ancak Esad
rejimi kırmızı çizgileri aşarsa yine bir müdahale olur" dedi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Darian da Suriye'de Esad rejiminin kimyasal kapasitesinin önemli bir bölümünün yok edildiğini ve bu aşamada yeni bir saldırının gündemde olmadığını söyledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Fransa'nın Suriye'deki 3 önceliğini Şam rejiminin kimyasal programının yok edilmesi, ülke genelinde ateşkesin sağlanması ve siyasi çözümle krize son verilmesi olarak sıralandı.