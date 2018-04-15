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Putin, Ruhani ile 'yi görüştü

Rusya Devlet Başkanı , ile , ve 'nın 'deki operasyonunu görüştü. Görüşmede, söz konusu operasyonun "yasa dışı bir eylem" olduğu ifade edilerek, bu eylemin Suriye'de siyasi çözüm umutlarını ciddi şekilde zedelediği vurgulandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 18:15 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 18:24
Putin, Ruhani ile Suriye'yi görüştü

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ve Ruhani telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede iki lider ve müttefiklerinin operasyonu ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, söz konusu operasyonun "yasa dışı bir eylem" olduğu ifade edilerek, bu eylemin 'de siyasi çözüm umutlarını ciddi şekilde zedelediği vurgulandı.

"KAOS MEYDANA GELİR"

Putin, Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nü ihlal eden benzer eylemlerin devam etmesi halinde uluslararası ilişkilerde kaçınılmaz olarak kaos meydana geleceğinin altını çizdi.

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Tarafların ayrıca Yemen dahil Ortadoğu'daki genel durumu ele aldığı belirtilen açıklamada, iki tarafın da çok yönlü Rus-İran işbirliğinin gelişmesi ve ticari-ekonomik alanda karşılıklı bağların geliştirilmesini istediği ifade edildi.

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Putin, Ruhani ile Suriye'yi görüştü
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