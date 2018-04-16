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Beyaz Saray Macron'u yalanladı

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders,"'un ABD Başkanı 'ı Suriye'de kalmaya ben ikna ettim" sözünü yalanladı. yapılab açıklamada Trump'ın Suriye'deki amacının değişmediği, Amerikan kuvvetlerinin en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda net olduğu dile getirildi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 09:14 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 09:52
Beyaz Saray Macron'u yalanladı

"ABD'nin (Suriye'deki) amacı değişmedi. Başkan, Amerikan güçlerinin en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda net" - "DEAŞ'ı tamamen yok etme ve geri dönmesini engelleyecek koşulları oluşturma konusunda kararlıyız"

MACRON'UN TRUMP'I "İKNA ETTİM"SÖZÜNE YALANLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "'un ABD Başkanı 'ı Suriye'de kalma konusunda ikna ettiği" yönündeki açıklamasına ilişkin, "Başkan, Amerikan güçlerinin en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda net." dedi.

Macron'un BFMTV ve Mediapart'ta canlı yayınlanan özel programda, "ABD Başkanı Trump, askerlerini Suriye'den çekeceğini söylemişti. Amerikalıları Suriye'de kalmaya biz ikna ettik." açıklaması Washington'da tartışmalara neden oldu.

TRUMP SURİYE KONUSUNDA NET

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, yaptığı açıklamada "ABD'nin (Suriye'deki) amacı değişmedi. Başkan, Amerikan kuvvetlerinin en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda net. DEAŞ'ı tamamen yok etme ve geri dönmesini engelleyecek koşulları oluşturma konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.

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Macron'dan flaş açıklama: Amerikalıları Suriye'de kalmaya biz ikna ettik

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Beyaz Saray Macron'u yalanladı
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