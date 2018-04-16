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'da savaş karşıtı gösteride arbede

'ın başkenti Atina'da, ABD'nin Suriye operasyonunu protesto eden göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.

Giriş Tarihi: 16.4.2018 17:28
Yunanistan'da savaş karşıtı gösteride arbede

'nin çağrısıyla kent merkezinde toplanan göstericiler, ABD'nin Suriye'de rejimine yönelik operasyonunu protesto etmek üzere ABD'nin Atina Büyükelçiliğine yürüdü.

Yürüyüş sırasında göstericilerden bir grup, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı binalarına yakın bir bölgede bulunan ABD'nin eski Başkanı Harry Truman'ın heykelini yıkmak istedi.

Heykelin kollarına ip bağlayan grup, demir kesme testeresiyle heykelin ayaklarını kesmeye başladı. Yunan çevik kuvvet ekipleri, gruba göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahalede bulundu.
Heykele zarar vermeye çalışan grupla onları önlemeye çalışan polisler arasında arbede yaşandı.

Çıkan arbedede bazı göstericilerin yaralandığı bildirildi.

Göstericiler ayrıca Amerikan ve Fransız elçilikleri ve AB bürolarının bulunduğu binalara yumurta ve boyalarla saldırıda bulundu.

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Yunanistan'da savaş karşıtı gösteride arbede
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