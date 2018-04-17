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Ekvador Devlet Başkanı, militanına 12 gün süre verdi

Ekvador Devlet Başkanı Moreno, ikisi gazeteci 3 kişinin kaçırılması ve öldürülmesinden sorumlu eski militanlarının başındaki "Guacho" kod adlı militana, teslim olması için 12 gün süre verdiklerini açıkladı.

Giriş Tarihi: 17.4.2018 09:33
Ekvador Devlet Başkanı, FARC militanına 12 gün süre verdi

Ekvador, ikisi gazeteci 3 kişiyi kaçırarak öldüren, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin () barış anlaşmasını kabul etmeyen militanlarının başındaki "Guacho" kod isimli kişiye teslim olması için 12 gün süre verdi.

Ekvador Devlet Başkanı , geçen yıl ülkesinin Manta kentinde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin anma töreninde yaptığı konuşmada, ikisi gazeteci 3 kişinin kaçırıldıktan sonra öldürülmesi olayına da değindi.

Moreno, cesetlerine hala ulaşılamayan gazeteciler ile şoförün kaçırılması ve öldürülmesinden sorumlu "Guacho" kod adlı Walter Patricia Arizala Vernaza ile grubunun büyük bir hata yaptığını vurguladı.

Lenin Moreno, Guacho'ya teslim olması için 12 gün süre verdiklerini ve teslim olmaması durumunda öldürüleceğini ifade ederek, militanları sonuna kadar kovalayacaklarını ve cezalandıracaklarını söyledi.

"HER TÜRLÜ BEDELİ ÖDEMEYE HAZIR"

"Bir barış ülkesi" olan Ekvador'un bu yolda devam etmek için her türlü bedeli ödemeye hazır olduğunu dile getiren Moreno, yasa dışı silahlı gruplara ülke topraklarında müsamaha gösterilmeyeceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Ekvador'da bulunan Kolombiya Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas, düzenlediği basın toplantısında, önceliklerinin 26 Mart'ta kaçırıldıktan sonra öldürülen El Comercio gazetesinin şoförü Efrain Sagarra, foto muhabiri Raul Rivas ve muhabiri Javier Ortega'nın cesetlerinin yerini tespit etmek olduğunu bildirdi.

Villegas, "(FARC muhaliflerinin artık) Yapabilecekleri küçük bir şey varsa o da en azından cesetleri alıkoymamaktır." dedi.

Ekvador adli tıp kurumu yetkilileri cesetleri alabilmek için halen Kolombiya'nın Tumaco kentinde bulunuyor.

Eski FARC militanlarınca öldürüldükleri 13 Nisan'da doğrulanan 3 kişinin cesetlerini alabilmek için yetkilendirilen Uluslararası Kızılhaç Komitesi de bölgedeki aramalarına devam ediyor.

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Ekvador Devlet Başkanı, FARC militanına 12 gün süre verdi
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