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'da muhalefetin ları sürüyor

Muhalif milletvekili Nikol Paşinyan eylemcilere yaptığı çağrıda "Binaları ablukaya alın. Kimse ne dışarı çıksın ne de içeri girsin" dedi.

Giriş Tarihi: 17.4.2018 15:33
Ermenistan'da muhalefetin protestoları sürüyor

'da eski Cumhurbaşkanı 'ın başbakanlığa aday gösterilmesine karşı çıkan göstericiler gösterilerine devam ediyor.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Serj Sarkisyan'ın başbakan olarak aday göstermesine karşı çıkan protestocular sabah saatlerinde kentin ana cadde ve kavşaklarını trafiğe kapatmıştı. Polisin müdahale ettiği protestocular dağılmayı reddetmişti

Başkent Erivan'da eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan karşıtları ile polis arasında çatışma yaşanan çatışma anların görüntüleri yayınlandı. Ermenistan polisine taş, barikat ve diğer eşyaları fırlatan göstericiler ve polis arasındaki yaşanan arbede yaralanmalara neden oldu. Polis sözcüsü Ashot Aharonyan, polise saldıranları belirlemek için bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Öte yandan bugün eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın başbakanlık görevinin Ermenistan parlamentosunda onaylanması bekleniyor.

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Ermenistan'da muhalefetin protestoları sürüyor
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