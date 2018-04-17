Et yiyen hastalık hızla yayılıyor

Avustralyalı uzmanların yaptığı araştırmalara göre ülkenin Victoria eyaletinde yayılmaya başlayan ve deri hücrelerini, kılcal damarları ve deri altındaki yağı yok eden Buruli
ülseri adlı hastalığın bulaşma hızı daha önce görülmemiş bir seviyeye ulaştı. Avustralya Tıp Dergisi'nde Dr. Daniel O'Brien imzasıyla yayınlanan araştırmada Buruli ülseri ya da Mycobacterium ülseri olarak bilinen hastalığın eyalette "Korkutucu şekilde daha yaygın ve daha şiddetli hale geldiği" belirtildi. Dr. O'Brien, hastalığın kesin çözümünün olmadığını belirterek "Sorun şu ki, oturup ahkam kesecek zamanımız yok. Salgın korkutucu düzeye ulaştı" ifadelerini kullandı. Buruli ülserine neden olan bakteriler zehir salgılayarak deri hücrelerini, kılcal damarları, deri altındaki yağı yok ediyor. Daha çok kol ve bacaklarda ortaya çıkan hastalık yüzünden zamanla büyüyen yaralar cilt bozukluğuna ve kalıcı sakatlıklara neden olabiliyor.